Салах отдал Милнеру приз лучшему игроку матча - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 18:53Источник: BBC

    Салах отдал Милнеру приз лучшему игроку матча

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:0).

    Однако египтянин отказался брать награду, оставив ее полузащитнику команды Джеймсу Милнеру, для которого сегодняшний матч cтал 500-м в английской премьер-лиге.

    - Хочу поздравить его с удивительной карьерой. Я надеюсь, что в моей карьере будет больше подобных игр, но я не буду брать ее, - сказал Салах.

    Напомним, что в этой встрече Салах записал на свой счет хет-трик.

    После этой победы «Ливерпуль» набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл «Манчестер Сити», который свой матч 16-го тура проведет позднее. В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед».

    #апл#фк ливерпуль#салах мохамед#милнер джеймс#фк борнмут
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