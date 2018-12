Салах отдал Милнеру приз лучшему игроку матча

Однако египтянин отказался брать награду, оставив ее полузащитнику команды Джеймсу Милнеру, для которого сегодняшний матч cтал 500-м в английской премьер-лиге.

- Хочу поздравить его с удивительной карьерой. Я надеюсь, что в моей карьере будет больше подобных игр, но я не буду брать ее, - сказал Салах.

Напомним, что в этой встрече Салах записал на свой счет хет-трик.

Another reason to love Salah ❤️



Refuses his MOTM award and gives it to Milner 👏 pic.twitter.com/kEZJeb4BJH