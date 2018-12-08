Салах отдал Милнеру приз лучшему игроку матча

Футбол 08 декабря 2018 18:53 Источник: BBC

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча 16-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:0).

Однако египтянин отказался брать награду, оставив ее полузащитнику команды Джеймсу Милнеру, для которого сегодняшний матч cтал 500-м в английской премьер-лиге.

- Хочу поздравить его с удивительной карьерой. Я надеюсь, что в моей карьере будет больше подобных игр, но я не буду брать ее, - сказал Салах.

Напомним, что в этой встрече Салах записал на свой счет хет-трик.

Another reason to love Salah ❤️



Refuses his MOTM award and gives it to Milner 👏 pic.twitter.com/kEZJeb4BJH — Football Daily (@footballdaily) 8 декабря 2018 г.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл «Манчестер Сити», который свой матч 16-го тура проведет позднее. В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед».