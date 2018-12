При Моуринью «МЮ» набрал в премьер-лиге меньше очков, чем «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» набрал 176 очков в матчах чемпионата под руководством португальца Жозе Моуринью, сообщает OptaJoe.

По этому показателю, начиная с 2016 года, клуб занимает пятое место. Больше очков за этот период набрали «Манчестер Сити» (222), «Тоттенхэм» (202), «Челси» (200) и «Ливерпуль» (196).

176 - Manchester United won 176 Premier League points since the appointment of Jose Mourinho as manager; fewer than Manchester City (222), Tottenham Hotspur (202), Chelsea (200) and Liverpool (196). Departure. pic.twitter.com/WknQQE9bsP

Кроме того, в 93 матчах премьер-лиги, которые команды провели с начала сезона 2016/2017, «Манчестер Юнайтед» Моуринью (151) забил на 83 гола меньше, чем «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы (234).

83 - Manchester City (234) have scored 83 goals more than Manchester United (151) in the Premier League (both in 93 games) since the appointments of Jose Mourinho as United boss & Pep Guardiola as City manager. Difference. pic.twitter.com/hbtXsbHsOz