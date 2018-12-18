«Енисей» предложил Моуринью стать переводчиком Аленичева (фото)

Футбол 18 декабря 2018 17:33 Источник: ФК «Енисей» Автор: Сметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Енисей» в своем твиттере пошутил над португальским специалистом. Красноярский клуб предложил Моуринью стать переводчиком главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Нам нужен сильный переводчик команде Аленичева», - говорится в сообщении «Енисея».

We need the greatest translator for Alenichev’s team. pic.twitter.com/noTiT2iAoN — FC Enisey English (@FCEniseyEN) 18 декабря 2018 г.

Аленичев играл под руководством Моуринью в «Порту» и становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.