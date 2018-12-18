«Енисей» предложил Моуринью стать переводчиком Аленичева (фото) - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 17:33Источник: ФК «Енисей»Автор: Сметанникова Дарья

    «Енисей» предложил Моуринью стать переводчиком Аленичева (фото)

    «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды.

    «Енисей» в своем твиттере пошутил над португальским специалистом. Красноярский клуб предложил Моуринью стать переводчиком главного тренера Дмитрия Аленичева.

    «Нам нужен сильный переводчик команде Аленичева», - говорится в сообщении «Енисея».

    Аленичев играл под руководством Моуринью в «Порту» и становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

    #фк енисей#моуринью жозе#аленичев дмитрий#фк манчестер юнайтед#апл#рпл#Футбол-Россия
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