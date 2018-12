«Енисей» предложил Моуринью стать переводчиком Аленичева (фото)

«Енисей» в своем твиттере пошутил над португальским специалистом. Красноярский клуб предложил Моуринью стать переводчиком главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Нам нужен сильный переводчик команде Аленичева», - говорится в сообщении «Енисея».

We need the greatest translator for Alenichev’s team. pic.twitter.com/noTiT2iAoN