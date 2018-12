Жозе Моуринью: Я не хочу ничего говорить по поводу ухода из «МЮ», мне нечего сказать (видео)

Португальский тренер Жозе Моуринью впервые после отставки из «Манчестер Юнайтед» поговорил с журналистами.

«Я могу выйти на прогулку или нет? Я не хочу ничего говорить по поводу ухода из «Манчестер Юнайтед», вы меня знаете. Мне нечего сказать. Если хотите со мной прогуляться, давайте дойдем до Баттерси (район южного Лондона) никаких проблем», - цитирует Моуринью Sky Sports.

"I have nothing to say. You know me." 🤐



Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.



