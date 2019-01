Кейн вышел на четвертое место в списке бомбардиров в истории «Тоттенхэма»

Этот гол стал для 25-летнего нападающего 160-м за клуб. Таким образом, он обошел Клиффа Джонса (159) и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории лондонской команды.

Больше Кейна забили только Мартин Чиверс (174 гола), Бобби Смит (208) и Джимми Гривз (266).

Добавим, что ответная полуфинальная встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 22 января.

1⃣6⃣0⃣ Spurs goals for @HKane who moves up to fourth in our list of all-time top scorers! #OneOfOurOwn pic.twitter.com/byNkveLM64