Бывший форвард «Локомотива» Майкон продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» сообщил, что подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Маркесом Майконом.
Контракт с 28-летним бразильцем рассчитан до конца 2021 года.
🎥 Maicon é @GaloNaVeia! Confira uma entrevista exclusiva com o novo atacante alvinegro.— Atlético (@Atletico) 14 января 2019 г.
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Aqui é #Galo! 🏴🏳 pic.twitter.com/Ia4OhYBKP2
В январе Майкон расторг контракт с турецким «Антальяспором», за который выступал с лета 2017 года.
За «Локомотив» форвард выступал с 2010 по 2017 года. В составе железнодорожников он дважды становился обладателем Кубка России, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14.