Бывший форвард «Локомотива» Майкон продолжит карьеру в «Атлетико Минейро» - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 14:15Источник: ФК «Атлетико Минейро»Автор: Сметанникова Дарья

Бывший форвард «Локомотива» Майкон продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» сообщил, что подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Маркесом Майконом.

Контракт с 28-летним бразильцем рассчитан до конца 2021 года.

В январе Майкон расторг контракт с турецким «Антальяспором», за который выступал с лета 2017 года.

За «Локомотив» форвард выступал с 2010 по 2017 года. В составе железнодорожников он дважды становился обладателем Кубка России, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14.

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