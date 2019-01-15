Бывший форвард «Локомотива» Майкон продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»

Футбол 15 января 2019 14:15 Источник: ФК «Атлетико Минейро» Автор: Сметанникова Дарья

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» сообщил, что подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Маркесом Майконом.

Контракт с 28-летним бразильцем рассчитан до конца 2021 года.

В январе Майкон расторг контракт с турецким «Антальяспором», за который выступал с лета 2017 года.

За «Локомотив» форвард выступал с 2010 по 2017 года. В составе железнодорожников он дважды становился обладателем Кубка России, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14.