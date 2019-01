Бывший форвард «Локомотива» Майкон продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» сообщил, что подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Маркесом Майконом.

Контракт с 28-летним бразильцем рассчитан до конца 2021 года.

🎥 Maicon é @GaloNaVeia! Confira uma entrevista exclusiva com o novo atacante alvinegro.



Aqui é #Galo! 🏴🏳