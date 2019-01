Лосано был признан лучшим игроком Северной и Центральной Америки (видео)

Полузащитник «ПСВ» и сборной Мексики Ирвинг Лосано назван лучшим игроком года в Северной и Центральной Америке.

23-летний Лосано опередил голкипера «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса и полузащитника Себастьяна Джовинко, выступающего в MLS за «Торонто». Отметим, что два предыдущих года Лосано занимал второе место.

Showcasing pure talent at a young age, our Concacaf Male Player of the Year is @HirvingLozano70



Demostrando talento puro a temprana edad, el Jugador masculino del año de Concacaf es Hirving Lozano!#CONCACAFAWARDS pic.twitter.com/xnejJSkP13