Мэйвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы команды в Суперкубке Италии

Американский боксер Флойд Мэйвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы туринского клуба над «Миланом» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.

Американец сфотографировался с трофеем, а также сделал несколько снимков с игроками «Ювентуса» - Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини и Миралемом Пьяничем.

Добавим, что «Ювентус» завоевал Суперкубок Италии уже в восьмой раз, что является национальным рекордом. Стоит отметить, что это первый трофей в Италии для Роналду, который перешел в туринский клуб из мадридского «Реала».

Champions celebrating with a champion, @FloydMayweather meets the team in the Bianconeri locker room 🏆#SuperJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/2vj6JRB8MR