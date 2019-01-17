Мэйвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы команды в Суперкубке Италии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол17 января 2019 01:00Источник: Twitter.com

Мэйвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы команды в Суперкубке Италии

Американский боксер Флойд Мэйвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы туринского клуба над «Миланом» (1:0) в матче за Суперкубок Италии.

Американец сфотографировался с трофеем, а также сделал несколько снимков с игроками «Ювентуса» - Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини и Миралемом Пьяничем.

Добавим, что «Ювентус» завоевал Суперкубок Италии уже в восьмой раз, что является национальным рекордом. Стоит отметить, что это первый трофей в Италии для Роналду, который перешел в туринский клуб из мадридского «Реала».

#Суперкубок Италии по футболу#фк ювентус#фк милан#мэйвезер-младший флойд#роналду криштиану#пьянич миралем#кьеллини джорджо
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта