Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как ответит свой день рождения.

«День рождения отмечу в кругу семьи за ужином. У меня нет друзей», - цитирует испанского специалиста пресс-служба клуба.

18 января Гвардиоле исполнилось 48 лет.

