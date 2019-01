Дембеле пропустит две недели из-за травмы лодыжки

Накануне Дембеле стал автором дубля в ворота «Леванте» (3:0) в Кубке Испании.

После прохождения медосбледования, врачи выявили у форварда вывих лодыжки, на восстановление которой потребуется примерно 15 дней.

В текущем сезоне 21-летний француз забил 13 мячей в 27 матчах за каталонский клуб.

❗INJURY UPDATE❗

Find out the extent of @Dembouz's injury and how long he'll be out!

👉 https://t.co/JYbD4zZnpx

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/tq4OClxLgC