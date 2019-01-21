Дембеле пропустит две недели из-за травмы лодыжки

Футбол 21 января 2019 14:53 Источник: ФК «Барселона» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле из-за травмы не поможет команде в течение двух недель.

Накануне Дембеле стал автором дубля в ворота «Леванте» (3:0) в Кубке Испании.

После прохождения медосбледования, врачи выявили у форварда вывих лодыжки, на восстановление которой потребуется примерно 15 дней.

В текущем сезоне 21-летний француз забил 13 мячей в 27 матчах за каталонский клуб.