Дембеле пропустит две недели из-за травмы лодыжки

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле из-за травмы не поможет команде в течение двух недель.
Накануне Дембеле стал автором дубля в ворота «Леванте» (3:0) в Кубке Испании.
После прохождения медосбледования, врачи выявили у форварда вывих лодыжки, на восстановление которой потребуется примерно 15 дней.
В текущем сезоне 21-летний француз забил 13 мячей в 27 матчах за каталонский клуб.
❗INJURY UPDATE❗— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 января 2019 г.
Find out the extent of @Dembouz's injury and how long he'll be out!
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