Бельерин не поможет «Арсеналу» в этом сезоне

Бельерин получил разрыв крестообразных связок колена в матче против «Челси» (2:0) в АПЛ. Защитник покинул поле на 69-й минуте матча на носилках.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», Бельерин выбыл на срок от шести до девяти месяцев из-за травмы колена. 23-летний футболист вернется в строй в начале следующего сезона.

🗞 We can confirm that @HectorBellerin has ruptured the anterior cruciate ligament of his left knee