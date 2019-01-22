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Футбол22 января 2019 14:29Источник: ФК «Арсенал» (Лондон)Автор: Сметанникова Дарья

Бельерин не поможет «Арсеналу» в этом сезоне

Стали известны сроки восстановления защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина.

Бельерин получил разрыв крестообразных связок колена в матче против «Челси» (2:0) в АПЛ. Защитник покинул поле на 69-й минуте матча на носилках.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», Бельерин выбыл на срок от шести до девяти месяцев из-за травмы колена. 23-летний футболист вернется в строй в начале следующего сезона.

На счету Бельерина в текущем сезоне 19 матчей за лондонский клуб, в которых он сделал пять результативных передач.

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