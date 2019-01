«Барселона» объявила о покупке Де Йонга из «Аякса» за 75 миллионов евро

Как сообщает официальный сайт каталонской команды, 21-летний голландец официально станет игроком «Барселоны» 1 июля.

Отмечается, что стоимость перехода составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов «Аякс» сможет получить в качестве различных бонусов.

Личный контракт де Йонга с «Барселоной» будет рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне чемпионата Голландии де Йонг провел 15 матчей в составе «Аякса», записав на свой счет три забитых мяча. Всего за амстердамский клуб полузащитник провел 65 встреч, забив 6 голов и сделав 10 результативных передач. Кроме этого в активе де Йонга 5 матчей за национальную сборную Голландии.

A new artist is coming next summer#EnjoyDeJong#WeColorFootball

🔵🔴 pic.twitter.com/GgZaAkywfr