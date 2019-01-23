Игуаин перешел в «Челси» на правах аренды

«Челси» официально объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином.
Как сообщает пресс-служба лондонской команды, 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба до конца сезона-2018/19.
Отмечается, что в «Челси» Игуаин будет выступать в футболке под номером 9.
Добавим, что в текущем сезоне нападающий сыграл в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.
Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 января 2019 г.