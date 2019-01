Игуаин перешел в «Челси» на правах аренды

Как сообщает пресс-служба лондонской команды, 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба до конца сезона-2018/19.

Отмечается, что в «Челси» Игуаин будет выступать в футболке под номером 9.

Добавим, что в текущем сезоне нападающий сыграл в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL