Оби Микел подписал контракт с «Мидлсбро» (фото)

Футбол 24 января 2019 14:42 Источник: ФК «Мидлсбро» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел на правах свободного агента перешел в «Мидлсбро», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

«Мидлсбро» подписал краткосрочный контракт с 31-летним полузащитником, который в начале января покинул китайский клуб «Тяньцзинь Тэда».

Напомним, что нигериец 11 лет играл в «Челси», который покинул в начале 2017 года.

«Мидлсбро» после 28 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.