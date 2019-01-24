Оби Микел подписал контракт с «Мидлсбро» (фото) - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 14:42Источник: ФК «Мидлсбро»Автор: Сметанникова Дарья

Оби Микел подписал контракт с «Мидлсбро» (фото)

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел на правах свободного агента перешел в «Мидлсбро», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

«Мидлсбро» подписал краткосрочный контракт с 31-летним полузащитником, который в начале января покинул китайский клуб «Тяньцзинь Тэда».

Напомним, что нигериец 11 лет играл в «Челси», который покинул в начале 2017 года.

«Мидлсбро» после 28 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

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