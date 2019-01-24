Оби Микел подписал контракт с «Мидлсбро» (фото)

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел на правах свободного агента перешел в «Мидлсбро», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.
«Мидлсбро» подписал краткосрочный контракт с 31-летним полузащитником, который в начале января покинул китайский клуб «Тяньцзинь Тэда».
We're delighted to announced the signing of John Obi Mikel ✍️— Middlesbrough FC (@Boro) 24 января 2019 г.
Welcome to #Boro, @mikel_john_obi! 🔴⚪️
Full story ➡️ https://t.co/kJGtoXROeQ #UTB pic.twitter.com/liu1RPyufd
Напомним, что нигериец 11 лет играл в «Челси», который покинул в начале 2017 года.
«Мидлсбро» после 28 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.