Оби Микел подписал контракт с «Мидлсбро» (фото)

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел на правах свободного агента перешел в «Мидлсбро», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

«Мидлсбро» подписал краткосрочный контракт с 31-летним полузащитником, который в начале января покинул китайский клуб «Тяньцзинь Тэда».

We're delighted to announced the signing of John Obi Mikel ✍️



Welcome to #Boro, @mikel_john_obi! 🔴⚪️



Full story ➡️ https://t.co/kJGtoXROeQ