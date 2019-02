Манчини вызвал 36-летнего Квальяреллу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вызвал 36-летнего нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллу на сбор вместе с командой.

В нынешнем сезоне Квальярелла принял участие в 20 матчах за «Сампдорию», в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

В последний раз форвард играл за сборную Италии в 2010 году.

