Джеко пропустит два матча в Кубке Италии за плевок в арбитра (видео)

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко дисквалифицирован на два матча в Кубке Италии, а также выплатит штраф в размере 10 тысяч евро за плевок в арбитра.

Напомним, инцидент произошел во время игры 1/4 финала Кубка страны с "Фиорентиной" (1:7).

Боснийский футболист был недоволен решением рефери, который наказал его желтой карточкой, и плюнул ему в лицо. После этого судья удалил Джеко, показав прямую красную карточку.

#RADU got a 4 games suspension while #Dzeko who spat on the referee gets a 2 games suspension!@OfficialSSLazio you should escalate this issue otherwise the league @SerieA and @FIGC will go even further next time!

This BS has to stop!#CoppaItalia pic.twitter.com/JPBTXFfmg1