Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин переизбран на новый срок.

Отмечается, что словенский функционер будет занимать этот пост до 2023 года.

Напомним, 51-летний Чеферин возглавил УЕФА 14 сентября 2016 года.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI