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Футбол08 февраля 2019 16:24Источник: АПЛАвтор: Сметанникова Дарья

Сульшер признан лучшим тренером АПЛ в январе

Английская премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего тренера лиги в январе.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер стал лучшим тренером АПЛ в январе. Об этом сообщает твиттер лиги.

На приз также претендовали наставник «Бернли» Шон Дайч и тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.

В январе «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера одержал три победы и один раз сыграл вничью.

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