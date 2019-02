Сульшер признан лучшим тренером АПЛ в январе

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер стал лучшим тренером АПЛ в январе. Об этом сообщает твиттер лиги.

На приз также претендовали наставник «Бернли» Шон Дайч и тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.

В январе «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Who else? 🤷‍♂️



Ole has been voted as the @PremierLeague Manager of the Month for January! 👏😄 #MUFC #PLAwards pic.twitter.com/4AcjTp50QM