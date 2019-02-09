Погба впервые в карьере забил десять мячей в чемпионате за сезон - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 февраля 2019 18:06Источник: Sky Sports

Погба впервые в карьере забил десять мячей в чемпионате за сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметился дублем в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (3:0).

Таким образом, французский полузащитник забил 10-й и 11-й мяч в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Погба впервые в карьере достиг отметки в десять голов в рамках одного чемпионата.

Отметим, что Погба забил восемь мячей в девяти матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера. За два предыдущих сезона в Англии он в сумме забил 11 мячей.

#апл#фк манчестер юнайтед#погба поль#сульшер оле-гуннар#фк фулхэм
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта