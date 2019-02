Погба впервые в карьере забил десять мячей в чемпионате за сезон

Таким образом, французский полузащитник забил 10-й и 11-й мяч в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Погба впервые в карьере достиг отметки в десять голов в рамках одного чемпионата.

⚽️ @paulpogba has scored 🔟+ league goals in a single season for the 1st time in his career pic.twitter.com/aWh18kqUHN

Отметим, что Погба забил восемь мячей в девяти матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера. За два предыдущих сезона в Англии он в сумме забил 11 мячей.

7 - 33% of Paul Pogba's Premier League goals have come in his nine games under Ole Gunnar Solskjaer (7/21). Mates. #FULMUN pic.twitter.com/rtC53wO5hL