Погба впервые в карьере забил десять мячей в чемпионате за сезон

Футбол 09 февраля 2019 18:06 Источник: Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметился дублем в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (3:0).

Таким образом, французский полузащитник забил 10-й и 11-й мяч в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Погба впервые в карьере достиг отметки в десять голов в рамках одного чемпионата.

⚽️ @paulpogba has scored 🔟+ league goals in a single season for the 1st time in his career pic.twitter.com/aWh18kqUHN — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 9 февраля 2019 г.

Отметим, что Погба забил восемь мячей в девяти матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера. За два предыдущих сезона в Англии он в сумме забил 11 мячей.