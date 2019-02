«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение под руководством Сульшера

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.

Это поражение стало первым для Уле-Гуннара Сульшера на посту исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» (10 побед, 1 ничья, 1 поражение).

Добавим, что ответная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» состоится 6 марта в Париже.

🇳🇴 Ole Gunnar Solskjær as @ManUtd manager:



✅ 5-1 v Cardiff

✅ 3-1 v Huddersfield

✅ 4-1 v B’mouth

✅ 2-0 v Newcastle

✅ 2-0 v Reading

✅ 1-0 v Spurs

✅ 2-1 v Brighton

✅ 3-1 v Arsenal

🤝 2-2 v Burnley

✅ 1-0 v Leicester

✅ 3-0 v Fulham

❌ 0-2 v PSG



😳 The streak is over. pic.twitter.com/EqVQ4vbux3