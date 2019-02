Баркли и Кальехон претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Хавбек «Челси» Росс Баркли, забивший гол в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Мальме» (2:1), оказался в списке игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели.

Отмечается, что на это звание также претендуют нападающий «Валенсии» Рубен Собрино (гол и голевой пас в матче против «Селтика»), защитник «Виктории Пльзень» Лудек Перница (дубль в ворота загребского «Динамо»), а также форвард «Наполи» Хосе Кальехон, который забил гол в матче с «Цюрихом».

🌠 Player of the Week 🌠

Here are your nominees...



⭐️ Ross Barkley - Malmö v CHELSEA

⭐️ Rubén Sobrino - Celtic v VALENCIA

⭐️ Luděk Pernica - PLZEŇ v Dinamo Zagreb

⭐️ José Callejón - Zürich v NAPOLI#UEL #POTW @hankookreifen