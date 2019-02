Стоцкий попал в команду недели Лиги Европы по версии Whoscored

Статический футбольный портал Whoscored включил защитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого в команду недели Лиги Европы по итогам матчей 1/16 финала.

29-летний Стоцкий провел за «Краснодар» весь матч.

Помимо него в команду недели попали: Дэнни Вукович («Генк»), Митчелл Вайзер («Байер»), Кристиан Люйиндама («Галатасарай»), Лудек Перница («Виктория»), Хосе Кальехон («Наполи»), Станислав Драгун (БАТЭ), Росс Баркли («Челси»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Харис Сеферович («Бенфика»), Рубен Собрино («Валенсия»).

