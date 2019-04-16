Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов за испанскую команду.

Ответная встреча ¼ финала против «Манчестер Юнайтед», которая в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания), стала для аргентинского нападающего 133-й в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард «Барселоны» обошел по этому показателю Андреса Иньесту, на счету которого 132 матчей.

Добавим, что лидером «Барселоны» по количеству матче в Лиге чемпионов является бывший полузащитник команды Хави (157 игр).