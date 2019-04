Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов

Ответная встреча ¼ финала против «Манчестер Юнайтед», которая в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания), стала для аргентинского нападающего 133-й в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард «Барселоны» обошел по этому показателю Андреса Иньесту, на счету которого 132 матчей.

Добавим, что лидером «Барселоны» по количеству матче в Лиге чемпионов является бывший полузащитник команды Хави (157 игр).

📈 Messi surpasses @andresiniesta8 and becomes the Barça player with the second most appearances in the @championsleague #BarçaMUFC pic.twitter.com/wsreQGZ4wp