Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов

Ответная встреча ¼ финала против «Манчестер Юнайтед», которая в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания), стала для аргентинского нападающего 133-й в Лиге чемпионов. Таким образом, форвард «Барселоны» обошел по этому показателю Андреса Иньесту, на счету которого 132 матчей.
Добавим, что лидером «Барселоны» по количеству матче в Лиге чемпионов является бывший полузащитник команды Хави (157 игр).
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