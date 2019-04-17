Пеле: Спешу вам сообщить, что со мной все в порядке, чувствую себя замечательно Трехкратный чемпион мира по футболу с помощью Твиттера рассказал о своем здоровье.

Единственный трехкратный чемпион мира по футболу, легендарный Пеле, рассказал в Твиттере о своем физическом состоянии после госпитализации в Париже и субботней операции в Сан-Паулу.

My dear friends. I'm happy to be able to write again to let you know that I'm fine. I would ~* to thank the medical staff of Albert Einstein Hospital, and especially you, for the prayers and positive energy. I'm back on the field, thirsting for new goals in life. — Pelé (@Pele) 16 апреля 2019 г.

«Дорогие друзья, спешу вам сообщить, что со мной все в порядке, чувствую себя замечательно. Хочу поблагодарить медицинский персонал госпиталя имени Альберта Эйнштейна, а также всех тех, кому я был небезразличен. Спасибо, вам, за ваши молитвы и позитивную энергию. Я вернулся в игру, и во мне с новой силой возобладала жажда новых достижений и жизненных целей», — написал Пеле в своем Твиттере сразу после выписки из больницы, которая состоялась в понедельник.