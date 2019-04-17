Пеле: Спешу вам сообщить, что со мной все в порядке, чувствую себя замечательно - Советский спорт
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17 апреля 2019 14:35Футбол

Пеле: Спешу вам сообщить, что со мной все в порядке, чувствую себя замечательно

Трехкратный чемпион мира по футболу с помощью Твиттера рассказал о своем здоровье.

Единственный трехкратный чемпион мира по футболу, легендарный Пеле, рассказал в Твиттере о своем физическом состоянии после госпитализации в Париже и субботней операции в Сан-Паулу.

«Дорогие друзья, спешу вам сообщить, что со мной все в порядке, чувствую себя замечательно. Хочу поблагодарить медицинский персонал госпиталя имени Альберта Эйнштейна, а также всех тех, кому я был небезразличен. Спасибо, вам, за ваши молитвы и позитивную энергию. Я вернулся в игру, и во мне с новой силой возобладала жажда новых достижений и жизненных целей», — написал Пеле в своем Твиттере сразу после выписки из больницы, которая состоялась в понедельник.

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