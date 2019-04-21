«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по набранным очкам за сезон в премьер-лиге - Советский спорт
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21 апреля 2019 20:40Футбол

«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по набранным очкам за сезон в премьер-лиге

«Ливерпуль» взял верх над «Кардиффом» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0, сообщает OptaJoe.

После этой победы на счету мерсисайдцев стало 88 очков, что является лучшим результатом «Ливерпуля» с момента основания английской премьер-лиги в 1992 году. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09, когда «Ливерпуль» набрал 86 очков.

Отмечается, что при системе подсчета, когда за победу команде начисляется три очка, «Ливерпуль» набрал бы больше только в сезонах 1978/79 (98 очков) и 1987/88 (90).

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 88 очков и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа на своем поле сыграют против «Хаддерсфилд Таун».

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