«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по набранным очкам за сезон в премьер-лиге

После этой победы на счету мерсисайдцев стало 88 очков, что является лучшим результатом «Ливерпуля» с момента основания английской премьер-лиги в 1992 году. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09, когда «Ливерпуль» набрал 86 очков.

Отмечается, что при системе подсчета, когда за победу команде начисляется три очка, «Ливерпуль» набрал бы больше только в сезонах 1978/79 (98 очков) и 1987/88 (90).

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 88 очков и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа на своем поле сыграют против «Хаддерсфилд Таун».

