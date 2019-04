Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за травмы

«Полностью опустошен. Сезон закончен из-за разрыва ахилла. Я должен усердно работать, чтобы попытаться вернуться более сильным в следующем сезоне», - написал Хадсон-Одои в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что Хадсон-Одои получил травму на 41-й минуте матча 35-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).

В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH