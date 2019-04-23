Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за травмы

«Полностью опустошен. Сезон закончен из-за разрыва ахилла. Я должен усердно работать, чтобы попытаться вернуться более сильным в следующем сезоне», - написал Хадсон-Одои в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, что Хадсон-Одои получил травму на 41-й минуте матча 35-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).
В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.
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