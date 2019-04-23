Катерина Новосельцева: На развод я не подавала, ребенок будет рожден в браке

– Это было первое заседание суда. Мы хотя бы познакомились с представителем Вани, потому что до этого никто не мог найти его контакт. Я даже не знала, кто защищает его. Сегодня мы познакомились с делом. Сегодня было ознакомительное заседание, следующее будет в конце мая.
Почему он не явился сегодня? Я с ним так лично не общаюсь, я записала ему обращение, что я буду находиться здесь. Думаю, команда могла бы пойти навстречу, чтобы он оказался тут.
Буду ли пытаться наладить отношения? Отношения – это большое слово. Все зависит от того, как Ваня будет себя вести. Пока не знаю, о каких отношениях может идти речь, потому что человека нет. Хотя впереди роды, а человек никак не присутствует в жизни. На развод я не подавала, ребенок будет рожден в браке, – приводит слова Новосельцевой «Чемпионат».
Ранее супруга Ивана Новосельцева в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о разрыве с защитником «Ростова», который бросил беременную жену и переписал на третьих лиц все их совместное имущество.
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