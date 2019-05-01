«Ливерпуль» осудил поведение своих фанатов в Барселоне (видео) - Советский спорт
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01 мая 2019 14:53ФутболЛипкин Антон

«Ливерпуль» осудил поведение своих фанатов в Барселоне (видео)

Клуб выступил с заявлением на официальном сайте.

«Ливерпуль» опубликовал заявление на официальном сайте, в котором осудил поведение болельщиков, устроивших беспорядки в Барселоне перед первым матчем команд в ½ финала Лиги чемпионов.

Шесть фанатов «красных» были арестованы полицией за участие в беспорядках в районе Королевской площади и отеле Plaça Reial.

Два сотрудника отеля обратились за медицинской помощью в результате нападения болельщиков, еще двое получили ушибы.

Кроме того, сотни фанатов «Ливерпуля» стали кидать пивные банки в полицию при ее появлении на Королевской площади.

Также в сети появилось видео, на котором болельщик «Ливерпуля» опрокидывает в фонтан местного жителя.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» работает с полицией Мерсисайда и властями Испании, которые пытаются установить личности участников инцидента, – говорится на официальном сайте «красных». – Очевидно, что такое поведение совершенно неприемлемо и недопустимо.

Будет неправильно давать дальнейшие комментарии, пока ситуация не разрешится, кроме того, что клуб будет следовать установленным процедурам во всех подобных случаях».

Напомним, матч «Барселона» – «Ливерпуль» пройдет 1 мая на стадионе «Камп Ноу». Начало – 22:00 (мск).

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