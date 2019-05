«Ливерпуль» осудил поведение своих фанатов в Барселоне (видео)

«Ливерпуль» опубликовал заявление на официальном сайте, в котором осудил поведение болельщиков, устроивших беспорядки в Барселоне перед первым матчем команд в ½ финала Лиги чемпионов.

Шесть фанатов «красных» были арестованы полицией за участие в беспорядках в районе Королевской площади и отеле Plaça Reial.

Два сотрудника отеля обратились за медицинской помощью в результате нападения болельщиков, еще двое получили ушибы.

Кроме того, сотни фанатов «Ливерпуля» стали кидать пивные банки в полицию при ее появлении на Королевской площади.

Также в сети появилось видео, на котором болельщик «Ливерпуля» опрокидывает в фонтан местного жителя.

Here’s the “Liverpool fan” who tripped a Barcelona local into the fountain.



Vile behaviour and not what the club is about at all.



Think @LFC should attempt to take this further, he doesn’t represent our fan base.



