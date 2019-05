«Ливерпуль» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

«Все в «Ливерпуле» желают Икеру Касильясу скорейшего выздоровления. Поскорее поправляйся», - говорится в сообщении пресс-службы клуба опубликованного в официальном Twitter команды.

Ранее стало известно 37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой.

Everyone at #LFC wishes @IkerCasillas a speedy recovery. Get well soon. 👊 https://t.co/3SKtl1qgYJ