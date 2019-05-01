«Ливерпуль» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления - Советский спорт
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01 мая 2019 20:18Футбол

«Ливерпуль» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Футболисты «Ливерпуля» желают голкиперу «Порту» Икеру Касильясу скорейшего выздоровления.

«Все в «Ливерпуле» желают Икеру Касильясу скорейшего выздоровления. Поскорее поправляйся», - говорится в сообщении пресс-службы клуба опубликованного в официальном Twitter команды.

Ранее стало известно 37-летний вратарь пережил сердечный приступ во время тренировки с командой.

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