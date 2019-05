Месси, Суарес и два игрока «Аякса» претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей ½ финала Лиги чемпионов.

В их число вошли по два игрока «Аякса» и «Барселоны»:

полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, забивший победный гол в ворота «Тоттенхэма» (1:0);

полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, сделавший 92 процента точных передач в матче в Лондоне;

форвард «Барселоны» Лионель Месси, оформивший дубль в ворота «Ливерпуля» (3:0);

форвард «Барселоны» Луис Суарес, забивший первый гол на «Камп Ноу».

Who are you voting Player of the Week?



✨ Frenkie de Jong - Tottenham v AJAX

✨ Donny van de Beek - Tottenham v AJAX

✨ Lionel Messi - BARCELONA v Liverpool

✨ Luis Suárez - BARCELONA v Liverpool#UCL | @FTBSantander