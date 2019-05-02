Месси, Суарес и два игрока «Аякса» претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей ½ финала Лиги чемпионов.
В их число вошли по два игрока «Аякса» и «Барселоны»:
полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, забивший победный гол в ворота «Тоттенхэма» (1:0);
полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, сделавший 92 процента точных передач в матче в Лондоне;
форвард «Барселоны» Лионель Месси, оформивший дубль в ворота «Ливерпуля» (3:0);
форвард «Барселоны» Луис Суарес, забивший первый гол на «Камп Ноу».
Напомним, ответные матчи пройдут на следующей неделе: 7 мая «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде», а 8 мая «Аякс» сыграет на «Амстердам Арене» с «Тоттенхэмом».
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