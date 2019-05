Обамеянг и Ляказетт номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В число номинантов на приз попали: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп.

Напомним, что два забитых мяча Ляказетта и гол Обамеянга принесли «Арсеналу» волевую победу в матче с «Валенсией», Лофтус-Чик отметился голевой передачей во встрече с «Айнтрахтом», а Трапп записал на свой счет четыре сэйва в игре против «Челси».

🤷‍♂️ Which #UEL star gets your vote?



💫 Pierre-Emerick Aubameyang

💫 Kevin Trapp

💫 Alexandre Lacazette

💫 Ruben Loftus-Cheek #POTW | @hankookreifen