Обамеянг и Ляказетт номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы - Советский спорт
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03 мая 2019 01:29Футбол

Обамеянг и Ляказетт номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определил четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число номинантов на приз попали: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп.

Напомним, что два забитых мяча Ляказетта и гол Обамеянга принесли «Арсеналу» волевую победу в матче с «Валенсией», Лофтус-Чик отметился голевой передачей во встрече с «Айнтрахтом», а Трапп записал на свой счет четыре сэйва в игре против «Челси».

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