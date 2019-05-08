Футболисты «Ливерпуля» спели с болельщиками (видео) - Советский спорт
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08 мая 2019 01:02Футбол

Футболисты «Ливерпуля» спели с болельщиками (видео)

Во вторник, 7 мая, «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов со счетом 4:0.

После окончания матча игроки «Ливерпуля» собрались у трибуны за воротами и вместе с болельщиками спели гимн клуба.

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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