Футболисты «Ливерпуля» спели с болельщиками (видео)

После окончания матча игроки «Ливерпуля» собрались у трибуны за воротами и вместе с болельщиками спели гимн клуба.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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