Суаресу будет сделана операция на колене - Советский спорт
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09 мая 2019 21:22Футбол

Суаресу будет сделана операция на колене

В четверг, 9 мая, нападающему «Барселоны» Луису Суаресу будет сделана операция на травмированном колене.

«Игрок первой команды Луис Суарес получил травму мениска правого колена. Сегодня будет проведена артроскопическая операция на колене уругвайца под наблюдением медицинского штаба клуба.

Результаты операции и оценка сроков восстановления форварда будут объявлены по окончании операции», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Барселоны».

Добавим, что в текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 25забитых мячей и 13 результативных передач.

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