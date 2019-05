Суаресу будет сделана операция на колене

«Игрок первой команды Луис Суарес получил травму мениска правого колена. Сегодня будет проведена артроскопическая операция на колене уругвайца под наблюдением медицинского штаба клуба.

Результаты операции и оценка сроков восстановления форварда будут объявлены по окончании операции», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Барселоны».

Добавим, что в текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 25забитых мячей и 13 результативных передач.



Luis Suárez to have arthroscopic surgery

More info 👉 https://t.co/2ebxXCetQX pic.twitter.com/5XFM5dKVZI