Рондон признан лучшим игроком «Ньюкасла» в текущем сезоне

Напомним, что 29-летний форвард в нынешнем сезоне провел 32 матча за «Ньюкасл» и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 голевых передач.

🏆 PLAYER OF THE YEAR: @salorondon23 has been named Newcastle United’s official Player of the Year for the 2018/19 campaign!



