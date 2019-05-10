Рондон признан лучшим игроком «Ньюкасла» в текущем сезоне

Напомним, что 29-летний форвард в нынешнем сезоне провел 32 матча за «Ньюкасл» и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 голевых передач.
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