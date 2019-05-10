Обамеянг, Ляказетт, Кепа и Лофтус-Чик претендуют на звание игрока недели Лиги Европы - Советский спорт
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10 мая 2019 08:07ФутболЛипкин Антон

Обамеянг, Ляказетт, Кепа и Лофтус-Чик претендуют на звание игрока недели Лиги Европы

УЕФА номинировал по два игрока «Арсенала» и «Челси».

УЕФА опубликовал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверку вошли по два игрока «Арсенала» и «Челси», вышедших в финал турнира.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал хет-трик в ответном матче ½ финала с «Валенсией» (4:2), а его партнер по атаке Александр Ляказетт забил еще один гол.

Из «Челси» номинированы голкипер Кепа Аррисабалага, отразивший два удара в серии послематчевых пенальти в матче с «Айнтрахтом» (1:1, по пенальти – 4:3), и полузащитник Рубен Лофтус-Чик, забивший единственный гол команды в основное время.

Напомним, финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

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