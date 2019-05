«Ливерпуль» стал первым клубом, набравшим 97 очков, но не ставшим чемпионом

Не смотря на эту победу, мерсисайдцы заняли вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.

Таким образом, «Ливерпуль» стал первым клубом в истории, который одержал 30 побед за сезон, набрал 97 очков и при этом не смог завоевать титул.

1 - Liverpool became the first team in top-flight history to win as many as 30 games and 97 points in a season and not win the title. Additionally, no side has ever previously lost just one game in a top-flight season and not won the title. Margins.