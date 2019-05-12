«Ливерпуль» стал первым клубом, набравшим 97 очков, но не ставшим чемпионом

Не смотря на эту победу, мерсисайдцы заняли вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.
Таким образом, «Ливерпуль» стал первым клубом в истории, который одержал 30 побед за сезон, набрал 97 очков и при этом не смог завоевать титул.
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