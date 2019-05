Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Невилла (видео)

Экс-футболист «Манчестер Сити» Гари Невилл, который на данный момент является экспертов на британском телевидении, пострадал перед началом матча 38-го тура АПЛ.

Невилл шел на стадион, где ему предстояло выйти в прямой эфир. Группа болельщиков «Манчестер Сити» стала общаться с бывший футболистом на повышенных тонах. Один из фанатов бросил в голову Невилла бокал с пивом, но эксперт сумел увернуться.

That is just disgusting & disgraceful. Fair play to the few class Man City fans in the front trying to protect Gary Neville there. The other lot are kn*bs



Not making this about us, but imagine if that was Liverpool fans throwing beers at a human/ex-pro?



pic.twitter.com/GqF6EMLPLM