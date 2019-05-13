Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Невилла (видео)

Экс-футболист «Манчестер Сити» Гари Невилл, который на данный момент является экспертов на британском телевидении, пострадал перед началом матча 38-го тура АПЛ.
Невилл шел на стадион, где ему предстояло выйти в прямой эфир. Группа болельщиков «Манчестер Сити» стала общаться с бывший футболистом на повышенных тонах. Один из фанатов бросил в голову Невилла бокал с пивом, но эксперт сумел увернуться.
Напомним, что благодаря победе над «Брайтоном» «Манчестер Сити» завоевал чемпионский титул, который стал вторым подряд и шестым в истории клуба.
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