«Аякс» пошутил про «Реал» в ответ на твит «Барселоны» (видео)

Официальные твиттеры «Аякса» и «Барселоны» обменялись шутками насчет возможного перехода полузащитника Френки Де Йонга.

Сначала в аккаунте голландского клуба появилось сообщение: «Ставь лайк, если будешь скучать по Френки».

В ответ пресс-службы «Барселона» написала: «Ставь лайк, если ждешь его прибытия».

«Аякс» не оставил это без внимания и ответил: «Не все в Испании его ждут с нетерпением», прикрепив к «твиту» видео из матча «Реал» — «Аякс», где де Йонг посадил на «пятую точку» двух игроков мадридцев.

Not everyone is looking forward... 👀 https://t.co/zNIGDicXbX pic.twitter.com/xEyECICWEc