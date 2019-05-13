«Аякс» пошутил про «Реал» в ответ на твит «Барселоны» (видео) «Аякс» и «Барселона» поговорили в твиттере.

Официальные твиттеры «Аякса» и «Барселоны» обменялись шутками насчет возможного перехода полузащитника Френки Де Йонга.

Сначала в аккаунте голландского клуба появилось сообщение: «Ставь лайк, если будешь скучать по Френки».

В ответ пресс-службы «Барселона» написала: «Ставь лайк, если ждешь его прибытия».

«Аякс» не оставил это без внимания и ответил: «Не все в Испании его ждут с нетерпением», прикрепив к «твиту» видео из матча «Реал» — «Аякс», где де Йонг посадил на «пятую точку» двух игроков мадридцев.

Зимой 2019 года «Барселона» объявила, что купила де Йонга за 75 млн евро.