Шестеро игроков «Тоттенхэма» – в предварительном составе Англии на финал Лиги Наций

Тренерский штаб сборной Англии объявил предварительный состав команды на финальный раунд Лиги наций. В него вошли 27 человек. В окончательном списке останутся 23 футболиста.
Наибольшее представительство в сборной имеет финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм». Лондонцы будут представлены шестью футболистами: Деле Алли, Эриком Дайером, Гарри Кейном, Кираном Триппьером, Дэнни Роузом и Харри Уинксом. Чемпионы Англии, «Манчестер Сити» откомандировали четверых: Фабиана Делфа, Рахима Стерлинга, Джона Стоунза и Кайла Уокера. Еще один финалист Лиги чемпионов, «Ливерпуль» представлен тремя игроками: Трентом Александер-Арнолдом, Джозефом Гомесом и Джорданом Хендерсоном.
Из «Лестера», «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптона» и «Эвертона» вызвано по двое футболистов. Из «Бернли», «Борнмута», дортмундской «Боруссии», «Вест Хэма», «Сток Сити» и «Челси» — по одному.
6 июня англичане сыграют с Голландией в полуфинале турнира. Финал намечен на 9 июня.
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