Капитан «Аякса» поймал банку пива, летевшую в мэра Амстердама (видео)

Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт проявил отличную реакцию во время чествования команды, ставшей чемпионом и обладателем Кубка Голландии, сообщает «Газета.Ru».

В ходе церемонии «Аякс» поздравила мэр Амстердама Фемке Халсема. После того как она взяла в руки микрофон, в стороны сцены полетела пивная банка, которую 19-летний игрок обороны вовремя перехватил.

«Де Лигт защищает 24 часа в сутки семь дней в неделю, даже мэра Амстердама на сцене», – написали в подписи к видео.

Напомним, «Аякс» стал чемпионом Голландии впервые с 2014 года, а дубль команда оформила впервые с 2002 года.

Ранее сообщалось о том, что де Лигт может продолжить карьеру в «Барселоне».

De Ligt defends 24/7, even the mayor of Amsterdam on stage. #DeLigt #Museumplein #Ajax pic.twitter.com/yL33yet9zG