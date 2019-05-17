Капитан «Аякса» поймал банку пива, летевшую в мэра Амстердама (видео) - Советский спорт
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17 мая 2019 13:01ФутболЛипкин Антон

Капитан «Аякса» поймал банку пива, летевшую в мэра Амстердама (видео)

«Аякс» отмечал победу в чемпионате и Кубке Голландии.

Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт проявил отличную реакцию во время чествования команды, ставшей чемпионом и обладателем Кубка Голландии, сообщает «Газета.Ru».

В ходе церемонии «Аякс» поздравила мэр Амстердама Фемке Халсема. После того как она взяла в руки микрофон, в стороны сцены полетела пивная банка, которую 19-летний игрок обороны вовремя перехватил.

«Де Лигт защищает 24 часа в сутки семь дней в неделю, даже мэра Амстердама на сцене», – написали в подписи к видео.

Напомним, «Аякс» стал чемпионом Голландии впервые с 2014 года, а дубль команда оформила впервые с 2002 года.

Ранее сообщалось о том, что де Лигт может продолжить карьеру в «Барселоне».

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