«Челси» продлил контракт с Жиру на один год (видео)

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру на сезон-2019/20.

«Я очень счастлив и с нетерпением жду следующего года. Я действительно хотел остаться здесь. Я чувствовал себя частью этой команды с самого начала. Надеюсь, впереди нас ждет много трофеев», - сказал Жиру.

