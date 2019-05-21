«Челси» продлил контракт с Жиру на один год (видео)

«Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру на сезон-2019/20.
«Я очень счастлив и с нетерпением жду следующего года. Я действительно хотел остаться здесь. Я чувствовал себя частью этой команды с самого начала. Надеюсь, впереди нас ждет много трофеев», - сказал Жиру.
В завершившемся сезоне 32-летний француз провел за «Челси» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.
«Челси» занял третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 72 очка.
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