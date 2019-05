Кейн и Вертонген вернулись в общую группу «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов

Нападающий Гарри Кейн, а также защитники Ян Вертонген и Давинсон Санчес приступили к работе с остальными игроками «Тоттенхэма».

Таким образом, футболисты оправились от травм и вернулись в строй в преддверии финала Лиги чемпионов.

Напомним, 1 июня команда Маурисио Почеттино сыграет в Мадриде с «Ливерпулем».

💪 @JanVertonghen, @HKane and @daosanchez26 all joined today's training session as they progress with their rehabilitation. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/sSZ3dEClRR