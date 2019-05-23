Кейн и Вертонген вернулись в общую группу «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов

Нападающий Гарри Кейн, а также защитники Ян Вертонген и Давинсон Санчес приступили к работе с остальными игроками «Тоттенхэма».
Таким образом, футболисты оправились от травм и вернулись в строй в преддверии финала Лиги чемпионов.
Напомним, 1 июня команда Маурисио Почеттино сыграет в Мадриде с «Ливерпулем».
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