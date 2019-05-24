Голкипер «Хаддерсфилда» перешел в «Эвертон» - Советский спорт
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24 мая 2019 16:07ФутболГичунцев Артур

Голкипер «Хаддерсфилда» перешел в «Эвертон»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Вратарь «Хаддерсфилда» Йонас Лоссль продолжит карьеру в составе «Эвертона».

Сегодня, 24 мая, игрок пополнил ряды «ирисок» на правах свободного агента и подписал соглашение до лета 2022 года.

В минувшем сезоне АПЛ 30-летний голкипер провел 31 матч и пропустил 54 гол, а его команда заняла последнее место и вылетела в чемпионшип.

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