Голкипер «Хаддерсфилда» перешел в «Эвертон»

Вратарь «Хаддерсфилда» Йонас Лоссль продолжит карьеру в составе «Эвертона».

Сегодня, 24 мая, игрок пополнил ряды «ирисок» на правах свободного агента и подписал соглашение до лета 2022 года.

В минувшем сезоне АПЛ 30-летний голкипер провел 31 матч и пропустил 54 гол, а его команда заняла последнее место и вылетела в чемпионшип.

🔵 | @JonasLoessl will join #EFC on 1 July, signing a three-year contract until the end of June 2022!