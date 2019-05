Хердур Магнуссон: Это был восхитительный год

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон доволен выступлением своей команды в минувшем сезоне.

Напомним, подопечные Виктора Гончаренко заняли 4-е место в таблице РПЛ. Следующий сезон команда проведет в Лиге Европы.

«Позади первый сезон в составе ЦСКА. Это был восхитительный год. Да, мы не смогли выйти в Лигу чемпионов, но наша молодая команда выступила хорошо.

С нетерпением жду начала следующего сезона. Интересно, что он преподнесет нам. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку», – написал исландец в своем Twitter.

First season playing for CSKA Moscow and it was a delightful one. We didn’t qualify for Champions League but as a team I feel we did well with a young squad. I’m already excited to see what next season will bring. Thanks to CSKA fans for the unbelievable support ❤️💙 @pfc_cska pic.twitter.com/0EUP2V0NgU