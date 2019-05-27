Хердур Магнуссон: Это был восхитительный год Исландский футболист перебрался в столичный клуб летом 2018 года.

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон доволен выступлением своей команды в минувшем сезоне.

Напомним, подопечные Виктора Гончаренко заняли 4-е место в таблице РПЛ. Следующий сезон команда проведет в Лиге Европы.

«Позади первый сезон в составе ЦСКА. Это был восхитительный год. Да, мы не смогли выйти в Лигу чемпионов, но наша молодая команда выступила хорошо.

С нетерпением жду начала следующего сезона. Интересно, что он преподнесет нам. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку», – написал исландец в своем Twitter.