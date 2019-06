«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ», опубликованном в официальном Twitter клуба.

Напомним, что Буффон перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» в июле 2018 года в качестве свободного агента. С тех пор он провел 25 матчей за туринский клуб, пропустив 25 мячей.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf