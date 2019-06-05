«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ», опубликованном в официальном Twitter клуба.
Напомним, что Буффон перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» в июле 2018 года в качестве свободного агента. С тех пор он провел 25 матчей за туринский клуб, пропустив 25 мячей.
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