«Буффон» официально покинул «ПСЖ» Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон покидает французский «ПСЖ», сообщает пресс-служба «парижан».

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ», опубликованном в официальном Twitter клуба.

Напомним, что Буффон перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» в июле 2018 года в качестве свободного агента. С тех пор он провел 25 матчей за туринский клуб, пропустив 25 мячей.