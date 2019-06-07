Буффон хочет сыграть на Олимпиаде в Токио Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, Буффон надеется стать одним из трех игроков сборной Италии старше 23 лет.

Напомним, что голкипер уже принимал участие в олимпийском футбольном турнире 1996 года в Атланте в качестве запасного Джанлуки Пальюки.

Добавим, что 6 июня 41-летний вратарь объявил об уходе из «ПСЖ», отказавшись продлевать контракт с французским клубом.