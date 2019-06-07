Буффон хочет сыграть на Олимпиаде в Токио

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, Буффон надеется стать одним из трех игроков сборной Италии старше 23 лет.
Напомним, что голкипер уже принимал участие в олимпийском футбольном турнире 1996 года в Атланте в качестве запасного Джанлуки Пальюки.
Добавим, что 6 июня 41-летний вратарь объявил об уходе из «ПСЖ», отказавшись продлевать контракт с французским клубом.
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