Буффон хочет сыграть на Олимпиаде в Токио - Советский спорт
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07 июня 2019 18:45Футбол

Буффон хочет сыграть на Олимпиаде в Токио

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в японском Токио.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, Буффон надеется стать одним из трех игроков сборной Италии старше 23 лет.

Напомним, что голкипер уже принимал участие в олимпийском футбольном турнире 1996 года в Атланте в качестве запасного Джанлуки Пальюки.

Добавим, что 6 июня 41-летний вратарь объявил об уходе из «ПСЖ», отказавшись продлевать контракт с французским клубом.

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