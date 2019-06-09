Франция впервые за 10 лет не ударила в створ ворот - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июня 2019 00:53ФутболКоноплев Александр

Франция впервые за 10 лет не ударила в створ ворот

У чемпионов мира сбился прицел.

Сборная Франции в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Турции (0:2) не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, утверждает Opta.

Всего чемпионы мира ударили в сторону ворот четыре раза.

Франция уступает Турции три очка в турнирной таблице группы H.

08/06 15:39Футбол
Андрей Червиченко: Если Лигу чемпионов закроют для России, клубы подадут в суд и выиграют дело!Экс-президент «Спартака» прокомментировал сообщения о том, что российская премьер-лига в 2024 году может остаться без Лиги чемпионов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
08/06 20:25Футбол
Россия останется на своем месте в футбольной иерархииРеформа Лиги чемпионов не приведет к катастрофе, уверен главный редактор «Советского спорта»
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
08/06 21:53Футбол
Зачем Черчесов расстрелял все патроны с Сан-Марино?!Рекордная победа россиян над карликом может обернуться большими проблемами 11 июня в Нижнем Новгороде.
07/06 14:42Футбол
Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВПредлагаем расписание бесплатных телевизионных трансляций отборочных матчей Евро-2020.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
01:51 Футбол Сборная России посвятила победу над Сан-Марино травмированному Газинскому
01:49 Футбол Луческу обвинил «Аякс» в неуважении к Румынии
01:31 Футбол Рональд Куман: Мы победили Францию, Германию, Англию, было бы здорово обыграть и Португалию
01:23 Футбол Саутгейт не собирается уходить из сборной Англии
01:16 Футбол Гарет Саутгейт: Сборная Швейцария очень сильна в построении атак от своих ворот
01:08 Футбол Экс-игрок «Тоттенхэма» умер на 50-м году жизни
01:03 Футбол Фернанду Сантуш – о финале Лиги наций: Это будет потрясающая игра
01:00 Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)
00:53 Футбол Франция впервые за 10 лет не ударила в створ ворот
00:46 Хоккей Валерий Каменский: Тарасенко своевременно набрал форму и может принести «Сент-Луису» титул
00:37 Хоккей Валерий Каменский: Потеря Барбашева не сильно осложнит жизнь «Сент-Луису»
00:29 Футбол Александр Бубнов: С Сан-Марино получилась хорошая тренировка для сборной России
00:25 Футбол Нойер классно обыграл нападающего сборной Белоруссии (видео)
00:14 Легкая атлетика IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА
23:52 Футбол Сборная Италии на выезде разгромила Грецию
23:40 Футбол Неймар пропустит четыре недели
23:39 Футбол Сборная Шотландии в концовке матча вырвала победу у Кипра
23:39 Футбол Сборная Турции обыграла Францию в матче отборочного раунда на Евро-2020
23:36 Футбол Белоруссия проиграла Германии, потерпев третье поражение в отборочном раунде
23:28 Футбол Черчесов не против перехода Кудряшова в российский топ-клуб
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика