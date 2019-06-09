Франция впервые за 10 лет не ударила в створ ворот У чемпионов мира сбился прицел.

Сборная Франции в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Турции (0:2) не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, утверждает Opta.

Всего чемпионы мира ударили в сторону ворот четыре раза.

Франция уступает Турции три очка в турнирной таблице группы H.