Франция впервые за 10 лет не ударила в створ ворот

Сборная Франции в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Турции (0:2) не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, утверждает Opta.
Всего чемпионы мира ударили в сторону ворот четыре раза.
Франция уступает Турции три очка в турнирной таблице группы H.
Андрей Червиченко: Если Лигу чемпионов закроют для России, клубы подадут в суд и выиграют дело!Экс-президент «Спартака» прокомментировал сообщения о том, что российская премьер-лига в 2024 году может остаться без Лиги чемпионов. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса. Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Россия останется на своем месте в футбольной иерархииРеформа Лиги чемпионов не приведет к катастрофе, уверен главный редактор «Советского спорта» Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом. Зачем Черчесов расстрелял все патроны с Сан-Марино?!Рекордная победа россиян над карликом может обернуться большими проблемами 11 июня в Нижнем Новгороде. Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВПредлагаем расписание бесплатных телевизионных трансляций отборочных матчей Евро-2020. Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира. Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп. «Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.