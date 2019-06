Смертельно больной бывший игрок «Зенита» Риксен назначил последнюю встречу с фанатами (видео)

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом анонсировал свой «последний вечер» с фанатами. По словам голландца, ему все сложнее бороться с болезнью.

«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», - сказал Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU