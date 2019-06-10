Смертельно больной бывший игрок «Зенита» Риксен назначил последнюю встречу с фанатами (видео)

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом анонсировал свой «последний вечер» с фанатами. По словам голландца, ему все сложнее бороться с болезнью.
«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», - сказал Риксен.
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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