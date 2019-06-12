«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании полузащитника «Суонси» Джеймса

Полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт манкунианцев.
21-летний валлиец подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов, а с учетом бонусов может вырасти еще на три миллиона.
Джеймс, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника, дебютировал в «Суонси» 6 февраля 2018 года, выйдя на замену в матче Кубка Англии с «Ноттс Каунти» (8:1). В завершившемся сезоне на его счету 38 матчей, пять голов и десять результативных передач.
В ноябре прошлого года Джеймс впервые сыграл за сборную Уэльса, а в марте забил первый гол за национальную команду в матче отборочного турнира Евро-2020 со Словакией (1:0).
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