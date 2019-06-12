В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн станет игроком «Барселоны». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, эту информацию подтвердил исполнительный директор столичного клуба Мигель Анхель Хиль Мартин.
«Мы с марта знали, что Гризманн перейдет в «Барселону», – заявил руководитель «Атлетико».
Напомним, в мае 28-летний француз объявил, что покинет клуб в межсезонье. Ранее сообщалось, что переход в «Барселону» будет оформлен после 1 июля, когда сумма отступных за игрока понизится до 100 миллионов евро.
За пять сезонов в «Атлетико» Гризманн провел 257 матчей, в которых забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.
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