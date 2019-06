В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн переходит в «Барселону»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн станет игроком «Барселоны». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, эту информацию подтвердил исполнительный директор столичного клуба Мигель Анхель Хиль Мартин.

Gil Marin, Atlético Madrid CEO, has just confirmed that Antoine Griezmann will join Barcelona! Total agreement has been reached, confirmed 🔵🔴 https://t.co/oJRHkyji8j pic.twitter.com/Gaz2XrohnA