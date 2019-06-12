В «Атлетико» подтвердили, что Гризманн переходит в «Барселону» Француз провел в Мадриде пять лет.

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн станет игроком «Барселоны». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, эту информацию подтвердил исполнительный директор столичного клуба Мигель Анхель Хиль Мартин.

Gil Marin, Atlético Madrid CEO, has just confirmed that Antoine Griezmann will join Barcelona! Total agreement has been reached, confirmed 🔵🔴 https://t.co/oJRHkyji8j pic.twitter.com/Gaz2XrohnA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2019

«Мы с марта знали, что Гризманн перейдет в «Барселону», – заявил руководитель «Атлетико».

Напомним, в мае 28-летний француз объявил, что покинет клуб в межсезонье. Ранее сообщалось, что переход в «Барселону» будет оформлен после 1 июля, когда сумма отступных за игрока понизится до 100 миллионов евро.

За пять сезонов в «Атлетико» Гризманн провел 257 матчей, в которых забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.